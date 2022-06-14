Президент США Байден собирается баллотироваться на второй срок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Действующий президент США Джо Байден имеет цель баллотироваться на второй срок. Предстоящие выборы намечены на 2024 год. Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.
Детали
По словам представителя Белого дома, Байден ранее неоднократно сообщал о своем намерении баллотироваться в 2024 году.
To be clear, as the President has said repeatedly, he plans to run in 2024.— Karine Jean-Pierre (@PressSec) June 13, 2022
Участие в президентской гонке
31 января 2007 года Джо Байден объявил о том, что примет участие в выборах президента США. Его шансы оценивались как достаточно невысокие по сравнению с другими кандидатами от Демократической партии: Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. Однако тогда победил Барак Обама, с которым Байден долгое время работал.
В 2020 году он согласился стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Его противником был Дональд Трамп. 13 ноября завершили подсчет голосов по всем штатам США. По результату подсчета, Джо Байден набрал 306 голосов избирателей, а Дональд Трамп — 232 голоса.
Напомним
Президент США Джо Байден опубликовал колонку в The New York Times о том, что "Штаты будут и не будут делать в Украине", где, в частности, указывает на решение поставить Украине более продвинутые ракетные системы и боеприпасы.