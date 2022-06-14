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Президент США Байден собирается баллотироваться на второй срок

Президент США Байден собирается баллотироваться на второй срок

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Действующий президент США Джо Байден имеет цель баллотироваться на второй срок. Предстоящие выборы намечены на 2024 год. Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.

Детали 

По словам представителя Белого дома, Байден ранее неоднократно сообщал о своем намерении баллотироваться в 2024 году.

To be clear, as the President has said repeatedly, he plans to run in 2024.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) June 13, 2022

Участие в президентской гонке

31 января 2007 года Джо Байден объявил о том, что примет участие в выборах президента США. Его шансы оценивались как достаточно невысокие по сравнению с другими кандидатами от Демократической партии: Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. Однако тогда победил Барак Обама, с которым Байден долгое время работал.

В 2020 году он согласился стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Его противником был Дональд Трамп. 13 ноября завершили подсчет голосов по всем штатам США. По результату подсчета, Джо Байден набрал 306 голосов избирателей, а Дональд Трамп — 232 голоса.

Напомним 

Президент США Джо Байден опубликовал колонку в The New York Times о том, что "Штаты будут и не будут делать в Украине", где, в частности, указывает на решение поставить Украине более продвинутые ракетные системы и боеприпасы.

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