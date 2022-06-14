Президент США Байден збирається балотуватися на другий термін
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Чинний президент США Джо Байден має на меті балотуватися на другий термін. Майбутні вибори намічені на 2024 рік. Про це розповіла офіційний представник Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує УНН.
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За словами представника Білого дому, Байден раніше неодноразово повідомляв про свій намір балотуватись у 2024 році.
To be clear, as the President has said repeatedly, he plans to run in 2024.— Karine Jean-Pierre (@PressSec) June 13, 2022
Участь у президентських перегонах
31 січня 2007 року Джо Байден оголосив про те, що братиме участь у виборах президента США. Його шанси оцінювалися як достатньо невисокі в порівнянні з іншими кандидатами від Демократичної партії: Бараком Обамою і Гілларі Клінтон. Проте тоді перемогу здобув Барак Обама, з яким Байден довгий час працював.
У 2020 році він погодився стати кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Його противником був Дональд Трамп. 13 листопада завершили підрахунок голосів у всіх штатах США. За результатом підрахунку, Джо Байден набрав 306 голосів виборників, а Дональд Трамп — 232 голоси.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден опублікував колонку в The New York Times про те, що "Штати будуть робити і не робитимуть в Україні", де, зокрема, вказує на рішення поставити Україні більш просунуті ракетні системи та боєприпаси.