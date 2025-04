Президент США Байден збирається балотуватися на другий термін

Деталі



За словами представника Білого дому, Байден раніше неодноразово повідомляв про свій намір балотуватись у 2024 році.

To be clear, as the President has said repeatedly, he plans to run in 2024.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) June 13, 2022

Участь у президентських перегонах

31 січня 2007 року Джо Байден оголосив про те, що братиме участь у виборах президента США. Його шанси оцінювалися як достатньо невисокі в порівнянні з іншими кандидатами від Демократичної партії: Бараком Обамою і Гілларі Клінтон. Проте тоді перемогу здобув Барак Обама, з яким Байден довгий час працював.

У 2020 році він погодився стати кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Його противником був Дональд Трамп. 13 листопада завершили підрахунок голосів у всіх штатах США. За результатом підрахунку, Джо Байден набрав 306 голосів виборників, а Дональд Трамп — 232 голоси.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден опублікував колонку в The New York Times про те, що "Штати будуть робити і не робитимуть в Україні", де, зокрема, вказує на рішення поставити Україні більш просунуті ракетні системи та боєприпаси.