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Суд залишив під вартою екскомбрига "Анна Київська" Рюмшина: що відомо

Київ • УНН

 • 4780 перегляди

Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід Дмитру Рюмшину. Захист просив переглянути рішення щодо застави у 30 млн грн.

Суд залишив під вартою екскомбрига "Анна Київська" Рюмшина: що відомо

Апеляційний суд міста Києва залишив без змін запобіжний захід колишньому командиру 155-ї бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину. Його триматимуть під вартою до 15 червня, повідомляє УНН з посиланням на телемарафон.

Деталі

Водночас, захисник підозрюваного подав клопотання з вимогою відсторонити прокурорів у даній справі. Однак суд у даному клопотанні відмовив.

Також захисник просив суд переглянути попереднє рішення щодо запобіжного заходу. Йшлось про тримання під вартою з можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень. Сторона захисту вважає це необґрунтовано високою сумою.

Крім того, стало відомо, що одна з військових частин готова прийняти Рюмшина на службу. Однак сторона обвинувачення заявила, що це наразі неможливо.

Довідка

Про проблеми в 155 бригаді, яку навчали у Франції, стало відомо на початку 2025 року. Тоді в ЗМІ заговорили про масові випадки СЗЧ у бригаді, а також про відсутність адекватного командування і необхідного озброєння для бригади.

У січні 2025 року екскомандира бригади, полковника Дмитра Рюмшина затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у 90 мільйонів гривень. Це рішення оскаржували в суді.

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо продовження терміну добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Євген Устименко

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