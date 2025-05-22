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Суд оставил под стражей экс-комбрига "Анна Киевская" Рюмшина: что известно

Киев • УНН

 • 3118 просмотра

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения Дмитрию Рюмшину. Защита просила пересмотреть решение по залогу в 30 млн грн.

Суд оставил под стражей экс-комбрига "Анна Киевская" Рюмшина: что известно

Апелляционный суд города Киева оставил без изменений меру пресечения бывшему командиру 155-й бригады "Анна Киевская" Дмитрию Рюмшину. Его будут держать под стражей до 15 июня, сообщает УНН со ссылкой на телемарафон.

Детали

В то же время, защитник подозреваемого подал ходатайство с требованием отстранить прокуроров в данном деле. Однако суд в данном ходатайстве отказал.

Также защитник просил суд пересмотреть предыдущее решение о мере пресечения. Речь шла о содержании под стражей с возможностью внесения залога в 30 миллионов гривен. Сторона защиты считает это необоснованно высокой суммой.

Кроме того, стало известно, что одна из воинских частей готова принять Рюмшина на службу. Однако сторона обвинения заявила, что это пока невозможно.

Справка

О проблемах в 155 бригаде, которую обучали во Франции, стало известно в начале 2025 года. Тогда в СМИ заговорили о массовых случаях СЗЧ в бригаде, а также об отсутствии адекватного командования и необходимого вооружения для бригады.

В январе 2025 года экс-командира бригады, полковника Дмитрия Рюмшина задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в 90 миллионов гривен. Это решение обжаловалось в суде.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект о продлении срока добровольного возвращения к службе военнослужащих, самовольно покинувших часть.

Евгений Устименко

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