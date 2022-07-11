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Большинство демократов не хотят видеть Байдена кандидатом в президенты в 2024 году - опрос

Киев • УНН

 • 169089 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Согласно результатам опроса, проведенного New York Times и Siena College, президент Джо Байден сталкивается с недоверием среди избирателей его своей собственной партии. Так, 64% избирателей-демократов заявили, что они предпочли бы нового кандидата в президенты в 2024 году, а рейтинг одобрения президента составляет лишь 33%, пишет УНН.

Детали

Как отмечает NYT, озабоченность экономической ситуацией и растущей инфляцией повлияла на национальное настроение, как в отношении Байдена, так и в отношении траектории развития страны. Так, более трех четвертей зарегистрированных избирателей считают, что Соединенные Штаты движутся в неправильном направлении, и «это всепроникающее чувство пессимизма, которое охватывает все уголки страны, все возрастные и расовые группы, города, пригороды и сельские районы, а также обе политические партии».

Согласно результатам опроса, лишь 13% американских избирателей считают, что страна находится на правильном пути - это самая низкая точка в опросах Times с момента финансового кризиса 2008 года.

Такие настроения привели к тому, что рейтинг одобрения работы Байдена достиг опасно низкой отметки, пишет издание. Республиканская оппозиция предсказуемо подавляющая, однако более двух третей независимых избирателей также не одобряют деятельность президента, а почти половина - категорически не одобряют, свидетельствуют результаты опроса.

Среди коллег-демократов рейтинг его одобрения составляет 70 процентов, что является относительно низким показателем для президента, особенно перед промежуточными выборами 2022 года, к которым Байдену необходимо привлечь демократов на избирательные участки, чтобы сохранить контроль над Конгрессом.

В то же время, как отмечается, лишь 26% избирателей-демократов заявили, что партия должна выдвинуть его кандидатуру в 2024 году.

Байден неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году. В свои 79 лет он уже является самым пожилым президентом в истории США, и беспокойство по поводу его возраста занимает первое место в списке избирателей-демократов, которые хотят, чтобы партия нашла альтернативу, пишет NYT.

Обида на Байдена и желание двигаться в новом направлении были особенно острыми среди молодых избирателей. В ходе опроса 94% демократов в возрасте до 30 лет заявили, что они предпочли бы другого кандидата в президенты.

Напомним

31 января 2007 года Джо Байден объявил о том, что примет участие в выборах президента США. Его шансы оценивались как достаточно невысокие по сравнению с другими кандидатами от Демократической партии: Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. Однако тогда победил Барак Обама, с которым Байден долгое время работал.

В 2020 году он согласился стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Его противником был Дональд Трамп. 13 ноября завершили подсчет голосов по всем штатам США. По результату подсчета, Джо Байден набрал 306 голосов избирателей, а Дональд Трамп — 232 голоса.

В июня Белый дом официально сообщил о том, что президент США Джо Байден имеет цель баллотироваться на второй срок. Предстоящие выборы намечены на 2024 год.

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