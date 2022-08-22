США не підтримують повної заборони на видачу віз росіянам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сполучені Штати не підтримують повної заборони на видачу віз громадянам росії, заявив у понеділок представник Держдепартаменту. Про це УНН пише посилаючись на CNN.
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«США не хотіли б закривати шляхи притулку та безпеки для російських дисидентів чи інших осіб, вразливих до порушень прав людини. Нам також ясно, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом росії», — йдеться у заяві офіційного представника.
Представник додав, що США «співпрацюють з союзниками та партнерами, щоб накласти витрати, включаючи візові обмеження для кремлівських чиновників та їхніх помічників».
«З 24 лютого 2022 року Сполучені Штати зробили кроки щодо введення візових обмежень майже для 5000 осіб у відповідь на вторгнення росії в Україну. Ми продовжимо виявляти причетних до російського вторгнення і закликатимемо до відповідальності за їхні дії. Ми шукаємо всі інструменти, щоб притягти кремль до відповідальності».
Контекст
Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель також виступив проти повної заборони видачі віз, заявивши, що «забороняти в'їзд усім росіянам — погана ідея».
Українські офіційні особи закликали країни припинити дозволяти в'їзд громадянам росії, а президент Володимир Зеленський заявив Washington Post на початку серпня, що «найважливіші санкції – це закриття кордонів, бо росіяни відбирають чужу землю».
Декілька країн, у тому числі Чехія, Естонія, Латвія, підтримали заборону на туристичні візи для росіян.