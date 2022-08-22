США не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 13834 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 44916 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 91363 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 126283 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 125047 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 275995 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135040 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122716 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 377407 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84300 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
67%
Популярные новости

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 13799 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 11785 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 4386 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 10124 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 6362 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 275995 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 298910 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 377407 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 353667 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 399821 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79764 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113385 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132968 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171912 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81084 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

США не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам

Киев • УНН

 • 113341 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Соединенные Штаты не поддерживают полный запрет на выдачу виз гражданам россии, заявил в понедельник представитель Госдепартамента. Об этом УНН пишет ссылаясь на CNN.

США не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам

Цитата

«США не хотели бы закрывать пути убежища и безопасности для российских диссидентов или других лиц, уязвимых к нарушениям прав человека. Нам также ясно, что важно провести границу между действиями российского правительства и его политикой в ​​Украине и народом россии», — говорится в заявлении официального представителя.

Представитель добавил, что США «сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы наложить расходы, включая визовые ограничения для кремлевских чиновников и их помощников».

«С 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты сделали шаги по введению визовых ограничений почти для 5000 человек в ответ на вторжение россии в Украину. Мы продолжим выявлять причастных к российскому вторжению и будем призывать к ответственности за их действия. Мы ищем все инструменты, чтобы привлечь кремль к ответственности».

Контекст

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель также выступил против полного запрета выдачи виз, заявив, что «запрещать въезд всем россиянам — плохая идея».

Украинские официальные лица призвали страны прекратить разрешать въезд гражданам россии, а президент Владимир Зеленский заявил Washington Post в начале августа, что «важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю».

Несколько стран, в том числе Чехия, Эстония, Латвия, поддержали запрет на туристические визы для россиян.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77