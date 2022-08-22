США не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам

Цитата

«США не хотели бы закрывать пути убежища и безопасности для российских диссидентов или других лиц, уязвимых к нарушениям прав человека. Нам также ясно, что важно провести границу между действиями российского правительства и его политикой в ​​Украине и народом россии», — говорится в заявлении официального представителя.

Представитель добавил, что США «сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы наложить расходы, включая визовые ограничения для кремлевских чиновников и их помощников».

«С 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты сделали шаги по введению визовых ограничений почти для 5000 человек в ответ на вторжение россии в Украину. Мы продолжим выявлять причастных к российскому вторжению и будем призывать к ответственности за их действия. Мы ищем все инструменты, чтобы привлечь кремль к ответственности».

Контекст

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель также выступил против полного запрета выдачи виз, заявив, что «запрещать въезд всем россиянам — плохая идея».

Украинские официальные лица призвали страны прекратить разрешать въезд гражданам россии, а президент Владимир Зеленский заявил Washington Post в начале августа, что «важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю».

Несколько стран, в том числе Чехия, Эстония, Латвия, поддержали запрет на туристические визы для россиян.