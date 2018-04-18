США не можуть підтвердити прибуття місії ОЗХЗ у сирійську Думу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Держдепартамент США не може підтвердити, що команда експертів Організація із заборони хімічної зброї прибула в сирійське місто Дума. За його даними, фахівців ОЗХЗ там немає, а збереження доказів хімічної атаки викликає стурбованість, заявила в рамках регулярного брифінгу для журналістів начальник прес-служби зовнішньополітичного відомства Гізер Нойєрт, інформує УНН.
“Ми не можемо незалежно підтвердити це на даний момент, — сказала вона. — Наші джерела, на які ми можемо покладатися, кажуть, що вони туди не приїхали. У нашому розумінні команда не прибула в Думу”.
“Чим довше інспектори не можуть прибути на місце для вивчення зразків, тим нижча ймовірність, що вони знайдуть ці докази. І це наше основне занепокоєння. Ми наполягаємо на тому, щоб вони якомога швидше прибутку в Думу. Необхідно, щоб була забезпечена їх безпека. І ми хочемо, щоб ці докази були абсолютно чіткими, наскільки це можливо для їх розслідування”, — зазначила офіційний представник Державного департаменту США.
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“Ми знаємо, що сирійські державні канали повідомили про те, що місія ОЗХЗ мала можливість приїхати в Думу. Ми не можемо незалежно, покладаючись на власні джерела, підтвердити це зараз. Наші джерела, на які ми покладаємося, не мали можливості увійти в Думу”, - розповіла представник держдепартаменту.
На уточнююче запитання, що це означає, Науерт відповіла: “У нашому розумінні група поки не приїхала в Думу”.
“Дозвольте мені також повернутися до заяви нашого постійного представника в ОЗХЗ. Це наше підозра, що російські експерти змогли відвідати місце атаки. Це піднімає серйозні питання з приводу збереження доказів”, — сказала вона.
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Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.
Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.