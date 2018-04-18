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США не могут подтвердить прибытия миссии ОЗХО в сирийскую Думу

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Госдепартамент США не может подтвердить, что команда экспертов Организация по запрещению химического оружия прибыла в сирийский город Дума. По его данным, специалистов ОЗХО там нет, а сохранение доказательств химической атаки вызывает обеспокоенность, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт, информирует УНН.

США не могут подтвердить прибытия миссии ОЗХО в сирийскую Думу

“Мы не можем независимо подтвердить это на данный момент, — сказала она. — Наши источники, на которые мы можем полагаться, говорят, что они туда не приехали. В нашем понимании команда не прибыла в Думу”.

“Чем дольше инспекторы не могут прибыть на место для изучения образцов, тем ниже вероятность, что они найдут эти доказательства. И это наше основное беспокойство. Мы настаиваем на том, чтобы они как можно скорее прибыли в Думу. Необходимо, чтобы была обеспечена их безопасность. И мы хотим, чтобы эти доказательства были абсолютно четкими, насколько это возможно для их расследования”, — отметила официальный представитель Государственного департамента США.

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“Мы знаем, что сирийские государственные каналы сообщили о том, что миссия ОЗХО имела возможность приехать в Думу. Мы не можем независимо, полагаясь на собственные источники, подтвердить это сейчас. Наши источники, на которые мы полагаемся, не имели возможности войти в Думу”, — рассказала представитель госдепартамента.

На уточняющий вопрос, что это значит, Науерт ответила: “В нашем понимании группа пока не приехала в Думу”.

“Позвольте мне также вернуться к заявлению нашего постоянного представителя в ОЗХО. Это наше подозрение, что российские эксперты смогли посетить место атаки. Это поднимает серьезные вопросы по поводу сохранения доказательств”, — сказала она.

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Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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