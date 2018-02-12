США не будуть фінансувати МКС: станцію віддають під приватизацію

Зокрема, The Washington Post отримав документ НАСА, в якому викладається план приватизації МКС.

На її обслуговування NASA щороку отримує 3-4 млрд дол. з державного бюджету, уряд США планує припинити фінансування Міжнародної космічної станції до 2024 року.

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Щоб перевести МКС в приватний сектор, адміністрація Трампа закладе 150 млн дол. в проект бюджету на 2019 фінансовий рік.

Наразі неясно, як буде працювати приватизація, але у США націлені на “плавний і безперервний перехід” до приватного сектору і буде запитувати плани від промисловості при підготовці плану передачі обслуговування.

“NASA буде розширювати міжнародні та комерційні партнерства протягом наступних семи років, щоб забезпечити безперервний доступ людей і їх присутність на низькій навколоземній орбіті”, — йдеться у документі, опублікованому у виданні.

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Така стратегія може зіткнутися з великою кількістю протестів, не тільки всередині США, а й у всьому світі. МКС спочатку замислювалася як проект, що дозволяє урядам багатьох країн співпрацювати між собою, і американський уряд завжди відігравав одну з головних ролей в цьому проекті.

Крім того, яким чином можна приватизувати те, що було створено спільними зусиллями? Та й приватним компаніям може бути абсолютно невигідно інвестувати в об’єкт, який належить відразу декільком власникам, а його використання регулюється цілою низкою міжнародних домовленностей.

І, хоча, Білий дім, і адміністрація НАСА приховують приватизацію, це лише питання часу.

У штатах заявляють, що така ідея — “це найтупіший вчинок, який тільки можна зробити” (сенатор Тед Круз), адже США вклали близько 100 млрд дол. в будівництво МКС.

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Станція була розроблена в наукових цілях. Виникає питання, що з нею будуть робити приватні компанії?

Наприклад, МКС грає невелику роль в міжпланетних цілях SpaceX, і американським компаніям, можливо, не сподобається думка “перетворити станцію в дорогий космічний готель”. Якщо план з приватизацією МКС дійсно вирішать втілювати в життя, знадобиться більш глибока проробка спірних питань і чітке розуміння, кому це цікаво і як вони будуть діяти надалі.

Уряд США рекомендує NASA зайнятися освоєнням Місяця і розвитком приватного сектора, а не вивченням Сонячної системи.

За планом нинішньої адміністрації (Трампа), через три роки приватні космічні кораблі і астронавти будуть здійснювати регулярні польоти на Місяць. NASA також буде займатися економічним освоєнням космосу і організовувати будівництво приватних космічних станцій, а до 2020 року всі приватні місяцеходи, що належать американським компаніям, зможуть фактично встановлювати право приватної власності на Місяці.