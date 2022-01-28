США направили понад 20 танкерів із газом до Європи на тлі побоювань вторгнення в Україну – WSJ

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"Більше двох десятків танкерів прямують із США в Європу, залучені високими цінами на газ в ЄС. Ще 33 танкери, які ще не підтвердили свої пункти призначення, ймовірно, також в основному направляються туди", - пише видання, посилаючись на дані нафтової аналітичної компанії Vortexa Inc.

Деталі

Як повідомляється, в останні тижні чиновники з енергетичного відомства Європейського Союзу радилися з американськими колегами і відправлялися в Азербайджан і Катар, щоб знайти запасні джерела газу.

Пошук, як зазначається, почався ще восени після різкого стрибка цін на газ і електроенергію в Європі. Зусилля активізувалися в останні тижні, оскільки ескалація конфлікту Москви з Києвом змусила європейські уряди задуматися про колись немислимий сценарій конфлікту, здатного перервати потоки блакитного топлева з Росії, яка забезпечує близько 40% природного газу в блоці з 27 країн.

Деякі офіційні особи очікують, що це станеться, і визнають, що величезні обсяги газу з Росії не можуть бути замінені в найближчому майбутньому. Однак така перспектива стимулює пошук резервних поставок для забезпечення економіки, яка в іншому випадку не зможе функціонувати, пише WSJ.

Зараз американські та європейські чиновники намагаються знайти короткострокові альтернативи для поповнення виснажених запасів. На цьому тлі і з'явилися повідомлення про прямуючі в Європу танкери.

Представники адміністрації Байдена в останні дні проводили безліч відеодзвінків з офіційними особами по всьому світу, намагаючись переконати покупців у Південній Кореї, Японії та інших країнах, які вже оплатили свій імпорт, дозволити США перенаправити поставки в Європу, повідомили джерела видання.

У той же час європейські чиновники здійснили або запланували поїздки в Доху і столицю Азербайджану, Баку, щоб спробувати налагодити поставки звідти.

Ці зусилля, як зазначається, є спробою послабити те, що довгий час було найсильнішим важелем впливу Москви на Європу: найбільше і найдоступніше джерело газу на континенті надходить з Росії по мережі трубопроводів, що проходять через Білорусь і Україну.

Країни, включаючи Німеччину і Австрію, довгий час чинили опір диверсифікації альтернативних, більш дорогих джерел газу за межами Росії. Москва в свою чергу послідовно відкидає припущення про те, що вона скоротить експорт газу.

Офіційні особи ЄС і союзників, за даними видання, намагаються знайти лазівки в умовах обмеженої пропозиції і високих цін. Росія здебільшого відмовляється продавати газ понад те, що вимагають її довгострокові контракти, що розчаровує покупців, які очікували від Москви більшого розуміння.

За межами Росії такі виробники, як Катар, кажуть, що вони вичерпали себе, так як більша частина експортованого країною зрідженого природного газу направляється покупцям в Азії. Катар також повинен враховувати свої відносини з Москвою, сказало високопоставлене джерело в Катарі.

"Політично ми дуже хочемо допомогти і США, і Європі, але насправді ми не можемо просто відмовитися від наших довгострокових зобов'язань перед Азією, навіть якщо це відбудеться лише на короткий період. США та іншим гравцям в Європі доведеться докласти чимало зусиль для переконання", - сказав він.

Не всі європейські уряди стривожені так само, як Вашингтон і Брюссель. Офіційні особи Німеччини, наприклад, стверджують, що поставки в країні надійні.

Багато офіційних осіб в США і Європі заявили, що вони сумніваються, що Росія буде масово скорочувати поставки газу в Європу, оскільки це завдасть фінансового збитку Москві і зміцнить політичну волю Європи в пошуку інших джерел газу.

Проте чиновники з ЄС кажуть, що тут немає місця для самозаспокоєння. Запаси газу в ЄС і так невеликі, в середньому вони складають близько 42% від потенціалу, за даними асоціації компаній Gas Infrastructure Europe. Запаси Німеччини ще нижчі. Коли вони заповнені, вони покривають приблизно 20% річного споживання газу в Європі.

Як повідомляє видання з посиланням на джерело, на даний момент в адміністрації Байдена сподіваються отримати більше 10 мільярдів кубометрів СПГ для Європи. Кілька аналітиків сказали, що такий обсяг газу, який становить приблизно 6% від валового річного обсягу спотового ринку СПГ, буде важко знайти.

Подальше обговорення поставок СПГ в Європу відбудеться на енергетичній зустрічі ЄС і США 7 лютого, повідомляють європейські чиновники.

Доповнення

Європа бореться з енергетичною кризою, в результаті якої ціни на газ і електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття, а два найхолодніших місяці в році тільки почалися.

Президент Росії Володимир Путін минулого року дав вказівки "Газпрому" заповнити сховища в Європі. Хоча трохи газу і було додано, його було мало для задоволення потреб континенту. Високі ціни призвели до того, що важка промисловість від металургійних заводів до виробників добрив скоротила виробництво або взагалі зупинилася.

Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що "Північний потік-2" може бути запущений "на наступний день після" такого схвалення.