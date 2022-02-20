США мають дані про те, що російське командування отримало наказ продовжити вторгнення в Україну - CBS

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"Розвідка вказує, що вони роблять все, що зробили б американські командири, отримавши наказ діяти. Тому вони не лише просуваються дедалі ближче до кордону та до цих позицій для атаки, командири на землі будують конкретні плани того, як вони маневруватимуть у своєму секторі поля бою. Вони роблять усе потрібне", - сказав Мартін.

Деталі

За інформацією телеканалу, зараз російське військове командування розробляє план дій на полі бою. Кореспондент каналу також стверджує, що вторгнення може розпочатись з атаки на Київ, крім того, Москва планує розпочати кібератаки на Україну.

В ефірі CBS не йдеться, звідки було отримано дані про наказ про початок вторгнення в Україну.

Доповнення

Після кількох тижнів попереджень про неминучість російського вторгнення в Україну президент Байден заявив журналістам у п'ятницю, що він "переконаний", що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, і заявив, що США вважають, що російські сили мають намір атакувати у "найближчі дні".

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США вважають, що Росія "просувається вперед" із планами вторгнення, незважаючи на спростування Москви про те, що такі дії будуть вжиті.

"Все, що ми бачимо, говорить нам про те, що рішення про вторгнення, яке, на нашу думку, прийняв президент Путін, просувається вперед, - сказав Блінкен. - Ми бачили це з провокаціями, влаштованими російськими силами у вихідні дні, операціями під хибним прапором, а сьогодні вранці з'явилися новини про те, що "навчання", які Росія проводила в Білорусі за участю 30 000 російських військ, які мали покласти край цьому у вихідні тепер триватимуть через напруженість на сході України, напруженість, створену Росією та сепаратистськими силами, які вона там підтримує".

Росія зосередила близько 150 000 військовослужбовців, бойових літаків та техніки з трьох сторін України, що призвело до ескалації напруженості у відносинах із РФ. Міністр оборони Білорусі також оголосив, що Росія продовжить військові навчання, що проходять у країні біля північних кордонів України, під час яких у Білорусь прибув великий контингент російських військ.

В очікуванні нападу США та інші країни закликали своїх громадян покинути Україну. Посольство США в Україні також тимчасово перенесло свої операції з Києва до Львова через прискорення нарощування російських військ.

У той час як високопосадовці США попереджали, що Росія готова завдати удару по Україні, а Пентагон направив до Східної Європи близько 5000 військовослужбовців для підтримки сил НАТО, адміністрація Байдена продовжує розглядати дипломатичний варіант. Президент Байден наголосив, що американські війська не увійдуть до України у разі вторгнення Росії.

"Моя робота як дипломата полягає в тому, щоб не залишити каменю на камені і подивитися, чи зможемо ми запобігти війні, і якщо я можу щось для цього зробити, я це зроблю, - сказав Блінкен у неділю. - Президент Байден ясно дав зрозуміти, що готовий зустрітися з президентом Путіним у будь-який час у будь-якому форматі, якщо це допоможе запобігти війні і агресії. Ми зробимо все можливе, щоб запобігти цьому, ми готові у будь-якому випадку".

Адміністрація Байдена попередила, що якщо Путін віддасть наказ про напад на Україну, це матиме тяжкі наслідки для Росії, і Блінкен заявив у неділю, що запровадження санкцій проти Росії зараз означатиме втрату "стримуючого ефекту".

"Щойно ви запускаєте санкції, ви втрачаєте стримуючий ефект, - сказав він. - Поки є хоч одна хвилина часу, протягом якої ми можемо стримати і запобігти війні, ми намагатимемося використати її".

Блінкен додав, що США не хочуть публічно розкривати свої плани, оскільки це попередить Росію.