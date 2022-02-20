США располагают данными о том, что российское командование получило приказ продолжить вторжение в Украину - CBS

ukru
15 марта, 19:03 • 97175 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127322 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115416 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109653 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100520 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96638 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84364 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117944 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124708 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126890 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 64326 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 44319 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 55295 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 118387 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 35828 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 117944 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118296 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256847 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286340 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222815 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102935 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124705 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109872 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127255 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129391 просмотра
Актуальное
США располагают данными о том, что российское командование получило приказ продолжить вторжение в Украину - CBS

США располагают данными о том, что российское командование получило приказ продолжить вторжение в Украину - CBS

Киев • УНН

 • 830571 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. США имеют разведывательные данные о том, что российские командиры получили приказ начать вторжение в Украину, а командиры на местах строят конкретные планы маневров в своих секторах поля боя, сообщил корреспондент CBS News Дэвид Мартин, передает УНН.

Цитата

"Разведка указывает, что они делают все, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать. Поэтому они не только продвигаются все ближе к границе и к этим позициям для атаки, командиры на земле строят конкретные планы того, как они будут маневрировать в своем секторе поля боя. Они делают все нужное",- сказал Мартин.

Детали

По информации телеканала, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя. Корреспондент канала также утверждает, что вторжение может начаться с атаки на Киев, кроме того, Москва планирует начать кибератаки на Украину.

В эфире CBS не говорится, откуда были получены данные о приказе о начале вторжения в Украину.

Дополнение

После нескольких недель предупреждений о неизбежности российского вторжения в Украину президент Байден заявил журналистам в пятницу, что он "убежден", что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину, и заявил, что США считают, что российские силы намерены атаковать в "ближайшие дни".

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США считают, что Россия "продвигается вперед с планами вторжения, несмотря на опровержения Москвы о том, что такие действия будут предприняты.

"Все, что мы видим, говорит нам о том, что решение о вторжении, которое, по нашему мнению, принял президент Путин, продвигается вперед, - сказал Блинкен. - Мы видели это с провокациями, устроенными российскими силами в выходные дни, операциями под ложным флагом, а сегодня утром появились новости о том, что "учения", которые Россия проводила в Беларуси с участием 30 000 российских войск, которые должны были положить конец этому в выходные теперь будут продолжаться из-за напряженности на востоке Украины, напряженности, созданной Россией и сепаратистскими силами, которые она там поддерживает".

Россия сосредоточила около 150 000 военнослужащих, боевых самолетов и техники с трех сторон Украины, что привело к эскалации напряженности в отношениях с РФ. Министр обороны Беларуси также объявил, что Россия продолжит военные учения, проходящие в стране у северных границ Украины, во время которых в Беларусь прибыл большой контингент российских войск.

В ожидании нападения США и другие страны призвали своих граждан покинуть Украину. Посольство США в Украине также временно перенесло свои операции из Киева во Львов через ускорение наращивания российских войск.

В то время как высокопоставленные лица США предупреждали, что Россия готова нанести удар по Украине, а Пентагон направил в Восточную Европу около 5000 военнослужащих для поддержки сил НАТО, администрация Байдена продолжает рассматривать дипломатический вариант. Президент Байден подчеркнул, что американские войска не войдут в Украину в случае вторжения России.

"Моя работа в качестве дипломата заключается в том, чтобы не оставить камня на камне и посмотреть, сможем ли мы предотвратить войну, и если я могу что-то для этого сделать, я это сделаю, - сказал Блинкен в воскресенье. - Президент Байден ясно дал понять, что готов встретиться с президентом Путиным в любое время в любом формате, если это поможет предотвратить войну и агрессию. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить это, мы готовы в любом случае".

Администрация Байдена предупредила, что если Путин отдаст приказ о нападении на Украину, это будет иметь тяжелые последствия для России, и Блинкен заявил в воскресенье, что введение санкций против России сейчас будет означать потерю "сдерживающего эффекта".

"Как только вы запускаете санкции, вы теряете сдерживающий эффект, - сказал он. - Пока есть хоть одна минута времени, в течение которой мы можем сдержать и предотвратить войну, мы постараемся использовать ее".

Блинкен добавил, что США не хотят публично раскрывать свои планы, поскольку это предупредит Россию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы