США располагают данными о том, что российское командование получило приказ продолжить вторжение в Украину - CBS

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"Разведка указывает, что они делают все, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать. Поэтому они не только продвигаются все ближе к границе и к этим позициям для атаки, командиры на земле строят конкретные планы того, как они будут маневрировать в своем секторе поля боя. Они делают все нужное",- сказал Мартин.

Детали

По информации телеканала, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя. Корреспондент канала также утверждает, что вторжение может начаться с атаки на Киев, кроме того, Москва планирует начать кибератаки на Украину.

В эфире CBS не говорится, откуда были получены данные о приказе о начале вторжения в Украину.

Дополнение

После нескольких недель предупреждений о неизбежности российского вторжения в Украину президент Байден заявил журналистам в пятницу, что он "убежден", что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину, и заявил, что США считают, что российские силы намерены атаковать в "ближайшие дни".

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США считают, что Россия "продвигается вперед с планами вторжения, несмотря на опровержения Москвы о том, что такие действия будут предприняты.

"Все, что мы видим, говорит нам о том, что решение о вторжении, которое, по нашему мнению, принял президент Путин, продвигается вперед, - сказал Блинкен. - Мы видели это с провокациями, устроенными российскими силами в выходные дни, операциями под ложным флагом, а сегодня утром появились новости о том, что "учения", которые Россия проводила в Беларуси с участием 30 000 российских войск, которые должны были положить конец этому в выходные теперь будут продолжаться из-за напряженности на востоке Украины, напряженности, созданной Россией и сепаратистскими силами, которые она там поддерживает".

Россия сосредоточила около 150 000 военнослужащих, боевых самолетов и техники с трех сторон Украины, что привело к эскалации напряженности в отношениях с РФ. Министр обороны Беларуси также объявил, что Россия продолжит военные учения, проходящие в стране у северных границ Украины, во время которых в Беларусь прибыл большой контингент российских войск.

В ожидании нападения США и другие страны призвали своих граждан покинуть Украину. Посольство США в Украине также временно перенесло свои операции из Киева во Львов через ускорение наращивания российских войск.

В то время как высокопоставленные лица США предупреждали, что Россия готова нанести удар по Украине, а Пентагон направил в Восточную Европу около 5000 военнослужащих для поддержки сил НАТО, администрация Байдена продолжает рассматривать дипломатический вариант. Президент Байден подчеркнул, что американские войска не войдут в Украину в случае вторжения России.

"Моя работа в качестве дипломата заключается в том, чтобы не оставить камня на камне и посмотреть, сможем ли мы предотвратить войну, и если я могу что-то для этого сделать, я это сделаю, - сказал Блинкен в воскресенье. - Президент Байден ясно дал понять, что готов встретиться с президентом Путиным в любое время в любом формате, если это поможет предотвратить войну и агрессию. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить это, мы готовы в любом случае".

Администрация Байдена предупредила, что если Путин отдаст приказ о нападении на Украину, это будет иметь тяжелые последствия для России, и Блинкен заявил в воскресенье, что введение санкций против России сейчас будет означать потерю "сдерживающего эффекта".

"Как только вы запускаете санкции, вы теряете сдерживающий эффект, - сказал он. - Пока есть хоть одна минута времени, в течение которой мы можем сдержать и предотвратить войну, мы постараемся использовать ее".

Блинкен добавил, что США не хотят публично раскрывать свои планы, поскольку это предупредит Россию.