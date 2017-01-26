США: індекс Доу-Джонса вперше в історії перевищив 20 000
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У США індекс біржової активності Доу-Джонса вперше в історії перевищив показник у 20 000 пунктів, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
“Це відобразило ентузіазм інвесторів щодо заяв президента США Дональда Трампа про наміри дотримуватися політики на підтримку економічного зростання, дерегуляції економіки і зниження корпоративних податків”, — йдеться в повідомленні.
Чимала частина зростання індексу завдячує підвищенню курсу акцій компаній, що, як очікують, виграють від оголошених планів Д.Трампа, в першу чергу енергетичних компаній, а також банків і фінансових установ.
Водночас таке значне зростання індексу викликало побоювання, що він зайшов у цьому зростанні необґрунтовано далеко.