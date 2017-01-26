США: индекс Доу-Джонса впервые в истории превысил 20000
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В США индекс биржевой активности Доу-Джонса впервые в истории превысил показатель в 20 000 пунктов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Это отразило энтузиазм инвесторов относительно заявлений президента США Дональда Трампа о намерениях придерживаться политики в поддержку экономического роста, дерегуляции экономики и снижения корпоративных налогов", - говорится в сообщении.
Немалая часть роста индекса благодаря повышению курса акций компаний, что, как ожидается, выиграют от объявленных планов Д.Трампа в первую очередь энергетических компаний, а также банков и финансовых учреждений.
В то же время столь значительный рост индекса вызвал опасения, что он зашел в этом росте необоснованно далеко.