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США: индекс Доу-Джонса впервые в истории превысил 20000

США: индекс Доу-Джонса впервые в истории превысил 20000

Киев • УНН

 • 7413 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В США индекс биржевой активности Доу-Джонса впервые в истории превысил показатель в 20 000 пунктов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Это отразило энтузиазм инвесторов относительно заявлений президента США Дональда Трампа о намерениях придерживаться политики в поддержку экономического роста, дерегуляции экономики и снижения корпоративных налогов", - говорится в сообщении.

Немалая часть роста индекса благодаря повышению курса акций компаний, что, как ожидается, выиграют от объявленных планов Д.Трампа в первую очередь энергетических компаний, а также банков и финансовых учреждений.

В то же время столь значительный рост индекса вызвал опасения, что он зашел в этом росте необоснованно далеко.

 

 

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