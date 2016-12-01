США і НАТО продовжують свідомо підвищувати градус напруженості
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Дії США і НАТО на так званому “східному фланзі” складають враження, що США і альянс свідомо продовжують підвищувати градус напруженості. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera, повідомляє УНН.
"Біля російських кордонів проводяться бойові навчання країн блоку, які найчастіше мають відверто провокаційний характер. Під приводом міфічної "загрози зі Сходу" в країнах Центральної та Східної Європи розміщуються американські війська і важка військова техніка, з'являються нові елементи командно-штабної структури альянсу", - зазначив глава МЗС РФ.
С.Лавров підкреслив, що Росія готова до діалогу і співпраці з НАТО, але виключно на умовах рівноправності.
"У сформованих умовах Росія стоїть перед необхідністю адаптуватися до мінливої в результаті деструктивних дій НАТО обстановки на континенті, змушена вживати відповідний комплекс заходів в інтересах зміцнення обороноздатності і національної безпеки", - підкреслив глава МЗС РФ.
Як повідомляв УНН, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у телефонній розмові з обраним майбутнім президентом США Дональдом Трампом закликав його поглиблювати російсько-американську співпрацю в урегулюванні української кризи.