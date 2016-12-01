США и НАТО продолжают сознательно повышать градус напряженности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Действия США и НАТО на так называемом "восточном фланге" составляют впечатление, что США и альянс сознательно продолжают повышать градус напряженности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает УНН.
"У российских границ проводятся боевые учения стран блока, которые чаще всего откровенно имеют провокационный характер. Под предлогом мифической" угрозы с Востока "в странах Центральной и Восточной Европы размещаются американские войска и тяжелая военная техника, появляются новые элементы командно-штабной структуры альянса" , - отметил глава МИД РФ.
С.Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с НАТО, но исключительно на условиях равноправия.
"В сложившихся условиях Россия стоит перед необходимостью адаптироваться к меняющейся в результате деструктивных действий НАТО обстановки на континенте, вынуждена принимать соответствующий комплекс мер в интересах укрепления обороноспособности и национальной безопасности", - подчеркнул глава МИД РФ.
Как сообщал УНН, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре с избранным будущим президентом США Дональдом Трампом призвал его углублять российско-американское сотрудничество в урегулировании украинского кризиса.