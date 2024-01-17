Спроба підкупу топпосадовців у сфері відновлення: нардепу Лабазюку продовжили дію обов'язків

Вищий антикорупційний суд продовжив до 18 березня дію процесуальних обов'язків, покладених на нардепа Сергія Лабазюка, якого підозрюють у наданні хабаря віцепрем'єр-міністру з відновлення України - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

17 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив дію процесуальних обов'язків, покладених на чинного народного депутата та його спільника - керівника суб’єкта господарювання, яких викрили на наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення. - йдеться в повідомленні.

Деталі

У повідомленні САП зазначається, що обов’язки продовжено до 18 березня 2024 року.

"Разом з тим, повідомляємо, що 17 січня 2024 року в Апеляційній палаті ВАКС відбувся розгляд апеляційних скарг прокурора САП та сторони захисту на рішення ВАКС від 28.11.2023 про застосування запобіжного заходу до вищезгаданого народного депутата. За результатами засідання АП ВАКС відмовила в задоволенні апеляційних скарг та залишила рішення суду першої інстанції без змін", - інформує САП.

Доповнення

28 листопада 2023 року суд застосував до нардепа Лабазюка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

До його спільника суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12,078 млн грн застави. Згодом за нардепа Лабазюка внесли заставу в 40 млн грн.

Оскільки за осіб внесено заставу, на них покладені відповідні процесуальні обов’язки. Народному депутату з групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку повідомили про підозру у наданні хабаря віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.