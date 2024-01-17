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Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: нардепу Лабазюку продлили действие обязанностей

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 17:14  •  9902 просмотра

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Высший антикоррупционный суд Украины продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на народного депутата Сергея Лабазюка, подозреваемого в даче взятки высокопоставленным чиновникам реставрационной отрасли, до 18 марта. Лабазюк, после внесения залога, обязан выполнять эти обязанности.

Высший антикоррупционный суд продлил до 18 марта действие процессуальных обязанностей, возложенных на нардепа Сергея Лабазюка, которого подозревают в даче взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин, территорий и инфраструктуры и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

17 января 2024 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на действующего народного депутата и его сообщника - руководителя предприятия, которых разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления. 

- говорится в сообщении.

Детали

В сообщении САП отмечается, что обязанности продлены до 18 марта 2024 года.

"Вместе с тем, сообщаем, что 17 января 2024 года в Апелляционной палате ВАКС состоялось рассмотрение апелляционных жалоб прокурора САП и стороны защиты на решение ВАКС от 28.11.2023 о применении меры пресечения к вышеупомянутому народному депутату. По результатам заседания АП ВАКС отказала в удовлетворении апелляционных жалоб и оставила решение суда первой инстанции без изменений", - информирует САП.

Дополнение

28 ноября 2023 года суд применил к нардепу Лабазюку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога, и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.

К его сообщнику суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12,078 млн грн залога. Впоследствии за нардепа Лабазюка внесли залог в 40 млн грн.  

Поскольку за лиц внесен залог, на них возложены соответствующие процессуальные обязанности. Народному депутату из группы "За будущее" Сергею Лабазюку сообщили о подозрении в даче взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины - Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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