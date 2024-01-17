Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: нардепу Лабазюку продлили действие обязанностей

Высший антикоррупционный суд продлил до 18 марта действие процессуальных обязанностей, возложенных на нардепа Сергея Лабазюка, которого подозревают в даче взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин, территорий и инфраструктуры и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

17 января 2024 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на действующего народного депутата и его сообщника - руководителя предприятия, которых разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления. - говорится в сообщении.

Детали

В сообщении САП отмечается, что обязанности продлены до 18 марта 2024 года.

"Вместе с тем, сообщаем, что 17 января 2024 года в Апелляционной палате ВАКС состоялось рассмотрение апелляционных жалоб прокурора САП и стороны защиты на решение ВАКС от 28.11.2023 о применении меры пресечения к вышеупомянутому народному депутату. По результатам заседания АП ВАКС отказала в удовлетворении апелляционных жалоб и оставила решение суда первой инстанции без изменений", - информирует САП.

Дополнение

28 ноября 2023 года суд применил к нардепу Лабазюку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога, и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.

К его сообщнику суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12,078 млн грн залога. Впоследствии за нардепа Лабазюка внесли залог в 40 млн грн.

Поскольку за лиц внесен залог, на них возложены соответствующие процессуальные обязанности. Народному депутату из группы "За будущее" Сергею Лабазюку сообщили о подозрении в даче взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины - Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.