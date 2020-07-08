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Сприяння у незаконному пропуску Порошенка через кордон: експрикордоннику повідомлено підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України, який підозрюється у сприянні здійснення незаконного переміщення через державний кордон п’ятого Президента України Петра Порошенка та членів його родини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“...повідомили про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України. Експрикордонник підозрюється у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому службовою особою з використанням службового становища (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

За даними досудового розслідування, "підозрюваний, перебуваючи на посаді керівника військової частини Державної прикордонної служби України, у січні 2018 року, всупереч існуючого порядку, надав незаконну вказівку підлеглим військовослужбовцям на незаконний пропуск через державний кордон України п’ятого Президента України, членів його родини та інших осіб для організації відпочинку, поза існуючим пунктом пропуску".

Зазначається, що наразі слідчі ДБР перевіряють причетність підозрюваного та інших осіб з числа керівництва Державної прикордонної служби і Управління державної охорони до переправлення через державний кордон України колишніх високопосадовців без проходження належної процедури паспортного та митного контролю поза межами пункту пропуску.

Наразі встановлюється коло всіх службових осіб, причетних до організації, створення та використання неконтрольованого каналу в державному кордоні України. Їх діям буде надано належну правову оцінку.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України колишнього Президента України. 

Додамо, раніше повідомлялося, що п'ятий президент Петро Порошенко на початку 2018 року відпочивав на Мальдівах.

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