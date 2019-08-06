ДБР розслідує ймовірне переправлення через державний кордон України колишнього Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України колишнього Президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.
Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім Президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів.
Крім того, буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону.
Ймовірно мова йде про відпочинок Петра Порошенка, під час перебування на посаді Глави держави, на Мальдівах.
Нагадаємо, журналісти-розслідувачі заявили, що Порошенко з 1 по 8 січня 2018 року провів різдвяну відпустку на Мальдівах, куди літав приватним літаком. Разом з ним туди летіли ще 7 осіб. Журналісти заявили, що всі ці особи летіли під чужими іменами. За підрахунками журналістів відпочинок обійшовся Порошенко у 500 тисяч доларів. Сам Порошенко не спростовував, що відвідав Мальдіви під час відпочинку, але заявив, що перетинав кордони за власним паспортом.
У відомстві зазначили: “Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень передбачених:
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- частиною 1 статті 366 КК України (службове підроблення);
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- частиною 1 статті 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
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- частиною 4 статті 358 КК України (використання завідомо підробленого документа)”.
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Нагадуємо, слідчі ДБР допитали екс-міністра внутрішніх справ Могильова.