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ДБР розслідує ймовірне переправлення через державний кордон України колишнього Президента

ДБР розслідує ймовірне переправлення через державний кордон України колишнього Президента

Київ • УНН

 • 25879 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України колишнього Президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.

Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім Президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів.

Крім того, буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону.

Ймовірно мова йде про відпочинок Петра Порошенка, під час перебування на посаді Глави держави, на Мальдівах.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі заявили, що Порошенко з 1 по 8 січня 2018 року провів різдвяну відпустку на Мальдівах, куди літав приватним літаком. Разом з ним туди летіли ще 7 осіб. Журналісти заявили, що всі ці особи летіли під чужими іменами. За підрахунками журналістів відпочинок обійшовся Порошенко у 500 тисяч доларів. Сам Порошенко не спростовував, що відвідав Мальдіви під час відпочинку, але заявив, що перетинав кордони за власним паспортом.

У відомстві зазначили: “Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень передбачених:

  • частиною 1 статті 366 КК України (службове підроблення);
  • частиною 1 статті 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • частиною 4 статті 358 КК України (використання завідомо підробленого документа)”.

Нагадуємо, слідчі ДБР допитали екс-міністра внутрішніх справ Могильова.

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