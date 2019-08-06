ГБР расследует вероятную переправку через государственную границу Украины бывшего Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следователи ГБР проверят информацию по организации бывшим Президентом Украины незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.
Кроме того, будет выяснено возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы.
Вероятно речь идет об отдыхе Петра Порошенко, во время пребывания на посту Главы государства, на Мальдивах.
Напомним, журналисты-расследователи заявили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах, куда летал частным самолетом. Вместе с ним туда летели еще 7 человек. Журналисты заявили, что все эти лица летели под чужими именами. По подсчетам журналистов отдых обошелся Порошенко в 500 тысяч долларов. Сам Порошенко не опровергал, что посетил Мальдивы во время отдыха, но заявил, что пересекал границы с собственным паспортом.
В ведомстве отметили: “Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных:
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- частью 1 статьи 366 УК Украины (служебная подделка);
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- частью 1 статьи 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
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- части 4 статьи 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)”.
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Напоминаем, следователи ГБР допросили экс-министра внутренних дел Могилева.