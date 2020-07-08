Содействие в незаконном пропуске Порошенко через границу: экс-пограничнику сообщено подозрение

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины, который подозревается в содействии осуществлению незаконного перемещения через государственную границу пятого Президента Украины Петра Порошенко и членов его семьи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"... сообщено о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины. Экс-пограничник подозревается в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

По данным предварительного расследования, "подозреваемый, находясь в должности руководителя военной части Государственной пограничной службы Украины, в январе 2018 года, вопреки существующему порядку, предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого Президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха, вне существующего пункта пропуска".

Отмечается, что сейчас следователи ГБР проверяют причастность подозреваемого и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы и Управления государственной охраны к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных лиц без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска.

Сейчас устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации, созданию и использованию неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего Президента Украины.

Добавим, ранее сообщалось, что пятый президент Петр Порошенко в начале 2018 года отдыхал на Мальдивах.

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