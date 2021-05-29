Справу судді Чауса передали в Конституційний суд Молдови

Деталі

За даними Nokta.md, справу про надання політичного притулку Чаусу у Молдові передано до Конституційного суду країни у середу, 26 травня, коли Вища судова палата задовольнила клопотання про зняття заперечення щодо неконституційності, але відклала розгляд апеляції до рішення суду.

Цю інформацію підтвердило і Publika.md. За даними ЗМІ, Вища судова палата Молдови передала справу до Конституційного суду, задовольнивши клопотання адвоката Чауса, і таким чином розгляд апеляції про відмову в наданні політичного притулку Чаусу відкладено. Вказано, що екссуддя попросив скасувати виняток щодо неконституційності тлумачення кількох положень Адміністративного кодексу, які, на думку захисту, використовувала в 2017 році адміністрація президента країни для відмови Чаусу в політичному притулку.

Його адвокат Ростислав Кравець у своєму Telegram-каналі при цьому назвав це "справою про екстрадицію". "Справа про екстрадицію Миколи Чауса передана Верховним судом в Конституційний суд Молдови", - написав він.

При цьому з понеділка, за словами Кравця, "в цілу низку українських судів надійдуть клопотання про звільнення Миколи Чауса", і захист буде подавати їх "до тих пір, поки не залишиться жодного державного органу, в якому можуть незаконно утримувати нашого клієнта".

Контекст

3 квітня стало відомо, що в Молдові, у Кишиневі, викрали Миколу Чауcа, про що заявив його адвокат.

Президент Молдови Майя Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

Лише 8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

У середині травня у новоствореному Telegram-каналі з’явилося відеозвернення колишнього українського судді Миколи Чауса, про можливе викрадення якого повідомлялося з початку квітня. Він заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали в 2021 році. Потім було ще одне відео. Молдова почала їх дослідження, в Україні СБУ також вивчає всі матеріали щодо Чауса, зокрема й нові відео.

Про Чауса

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса - слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли - через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з'являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом'янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців - 1 березня 2017 року - суддю затримали в Кишиневі. Чаус просив у Молдові політичний притулок, у березні 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила екссудді в наданні притулку.