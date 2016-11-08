Справу М.Полозова направили на новий розгляд до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Суд у Криму відправив на новий розгляд до суду першої інстанції справу щодо російського адвоката Миколи Полозова, таким чином задовольнивши позицію ФСБ і прокурора. Про це адвокат написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Суд задовільнив позицію ФСБ і прокурора та направив мою справу на новий розгляд до суду першої інстанції. А ви кажете суд у РФ є", − написав він.
Нагадаємо, М.Полозов повідомив про намагання ФСБ РФ в анексованому Криму проводити щодо нього слідчі дії.