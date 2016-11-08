Дело Н.Полозова направили на новое рассмотрение в суд

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Суд в Крыму отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело в отношении российского адвоката Николая Полозова, таким образом удовлетворив позицию ФСБ и прокурора. Об этом адвокат написал на своей странице в Twitter, передает УНН.