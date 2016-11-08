Дело Н.Полозова направили на новое рассмотрение в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Суд в Крыму отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело в отношении российского адвоката Николая Полозова, таким образом удовлетворив позицию ФСБ и прокурора. Об этом адвокат написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Суд удовлетворил позицию ФСБ и прокурора и направил мое дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. А вы говорите суд в РФ есть", - написал он.
Напомним, Н.Полозов сообщил о попытке ФСБ РФ в аннексированном Крыму проводить в отношении него следственные действия.