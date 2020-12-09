Справи Майдану: завершено розслідування щодо 6 експравоохоронців у переслідуванні учасників протестів

“За дорученням прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно 4 колишніх слідчих слідчого відділення одного з міськвідділів Управління МВС в Черкаської області, заступника начальника цього відділення та заступника міжрайонного прокурора Черкаської області щодо подій, пов’язаних з протидією протестним акціям шляхом незаконного переслідування учасників мітингів та зборів у м. Черкасах в січні 2014 року”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підозрюваним інкримінується притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності; завідомо незаконні затримання та тримання під вартою; незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів; службове підроблення; втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 343 КК України).

За даними слідства, експравоохоронці вчинили протиправні дії стосовно 7 осіб, яких у січні 2014 року безпідставно було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності завдяки фальсифікації стосовно них матеріалів кримінальних проваджень, а також обмежено їхню особисту свободу шляхом внесення до суду клопотань про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які були задоволені судами за відсутності достатніх та належних доказів.

“Наразі підозрюваним в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, надано доступ до матеріалів досудового розслідування та розпочато ознайомлення з ними. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду”, — зазначається в повідомлені.

Нагадаємо, у Черкасах повідомили про підозру двом суддям, які арештовували активістів Майдану.