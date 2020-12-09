Дела Майдана: завершено расследование касательно 6 экс-правоохранителей в преследовании участников протестов

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Завершено досудебное расследование по подозрению 6 экс-правоохранителей в преследовании участников митингов и собраний в Черкассах в январе 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

“По поручению прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований сообщено о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении 4 бывших следователей следственного отделения одного из горотделов Управления МВД в Черкасской области, заместителя начальника этого отделения и заместителя межрайонного прокурора Черкасской области относительно событий, связанных с противодействием протестным акциям путем незаконного преследования участников митингов и собраний в г. Черкассах в январе 2014 года”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемым инкриминируется привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности; заведомо незаконные задержания и содержания под стражей; незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов; служебный подлог; вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371, ч . 2 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 343 УК Украины).

По данным следствия, экс-правоохранители совершили противоправные действия в отношении 7 лиц, которых в январе 2014 года безосновательно задержали, привлечены к уголовной ответственности благодаря фальсификации в отношении них материалов уголовных производств, а также ограничено их личную свободу путем внесения в суд ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которые были удовлетворены судами при отсутствии достаточных и надлежащих доказательств.

“Сейчас подозреваемым в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины, предоставлен доступ к материалам досудебного расследования и начато ознакомление с ними. После этого обвинительный акт будет направлен в суд”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Черкассах сообщили о подозрении двум судьям, которые арестовывали активистов Майдана.

Украинские Национальные Новости

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