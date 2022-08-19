Справи Майдану: за вбивство журналіста Веремія судитимуть п'ятьох "тітушок"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. До суду передали справу щодо п'яти "тітушок", причетних до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно п'яти так званих тітушок, причетних до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності. Обвинувальний акт скеровано до суду", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Слідство встановило, що у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська міста Києва обвинувачені вбили журналіста В’ячеслава Веремія.
Цих осіб також підозрюють у замахах на вбивство інших протестувальників, у спричиненні їм тілесних ушкоджень, а також викраденні зброї та боєприпасів із запасів ГУ МВС України у місті Києві.
Щодо п’яти обвинувачених ДБР здійснювало спеціальне досудове розслідування через їхнє переховування в росії та на тимчасово окупованій території України. Деякі з них, за даними слідства, воюють проти України у складі незаконних збройних формувань так званої "днр".
Їм інкримінують здійснення кримінальних правопорушень, передбачених низкою статей КК України, серед яких ст. 115 (умисне вбивство).
Санкції статей передбачають, зокрема, довічне позбавлення волі.
Крім того, двоє тітушок зі складу цієї злочинної групи раніше вже отримали обвинувальні вироки та відбувають покарання. Ще щодо чотирьох осіб наразі триває судовий розгляд.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Юрія Крисіна, відомого за прізвиськом “Шкаф”, засудили до п'яти років позбавлення волі у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності.