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Дела Майдана: за убийство журналиста Веремия будут судить пятерых "титушек"

Киев • УНН

 • 118513 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В суд передали дело в отношении пяти "титушек", причастных к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Дела Майдана: за убийство журналиста Веремия будут судить пятерых "титушек"

Цитата

"Работники ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении пяти так называемых титушек, причастных к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства. Обвинительный акт направлен в суд", – говорится в сообщении.

Детали

Следствие установило, что в ночь с 18 на 19 февраля 2014 на перекрестке улиц Владимирская и Большая Житомирская города Киева обвиняемые убили журналиста Вячеслава Веремия. 

Этих лиц также подозревают в покушениях на убийство других протестующих, в нанесении им телесных повреждений, а также похищении оружия и боеприпасов из запасов ГУ МВД Украины в Киеве.

Относительно пяти обвиняемых ГБР осуществляло специальное досудебное расследование из-за их укрывательства в россии и на временно оккупированной территории Украины. Некоторые из них, по данным следствия, вооюют против Украины в составе незаконных вооруженных формирований так называемой "днр".

Им инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных рядом статей УК Украины, среди которых ст. 115 (преднамеренное убийство).

Санкции статей предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы.

Кроме того, две "тетушки" из состава этой преступной группы ранее уже получили обвинительные приговоры и отбывают наказание. Еще в отношении четырех человек продолжается судебное разбирательство.

Напомним

Как сообщал УНН, Юрия Крисина, известного по прозвищу “Шкаф”, приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства.

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