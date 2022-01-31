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Справи Майдану: районного суддю Києва підозрюють у позбавленні прав для перешкоджання протестам

Справи Майдану: районного суддю Києва підозрюють у позбавленні прав для перешкоджання протестам

Київ • УНН

 • 17989 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Районного суддю у Києві підозрюють у позбавленні прав для перешкоджання протестам під час Майдану. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, передає УНН.

Цитата

“Прокурорами Офісу Генерального прокурора за дорученням заступника Генерального прокурора повідомлено про підозру діючій судді одного з районних судів м. Києва у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, вчиненому службовою особою (ст. 340 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, заради залякування мітингувальників, які 29 грудня 2013 року були учасниками руху автоколони від Хрещатика до резиденції “Межигір’я” колишнього Президента України, суддя за відсутності доказів винуватості притягнула до адміністративної відповідальності двох осіб за нібито невиконання водіями вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП).

“Справи Майдану”

Під час акцій протесту, за даними Офісу Генпрокурора, загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців. У протистоянні загалом постраждало понад 2,5 тисячі осіб, з них понад 2000 визнано потерпілими у кримінальних провадженнях.

У 2020 році “справи Майдану” перейшли до нового органу слідства — в січні минулого року було створено спеціальний підрозділ у Державному бюро розслідувань, що продовжив розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках.

Станом на 20 листопада 2020 року, за даними ОГП, суди першої інстанції розглядали 86 “справ Майдану”, процесуальне керівництво у яких — за Департаментом у справах Майдану Офісу Генпрокурора.

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