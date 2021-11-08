Справи Майдану: ексберкутівцю повідомили про підозру у державній зраді

Цитата

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про нову підозру колишньому заступнику командира ПМОП "Беркут"", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що експравоохоронець з 2016 року перебуває в розшуку за підозрою у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, вчиненому 11 грудня 2013 року з метою протидії мирним акціям протесту в Києві.

"Водночас, в ході досудового розслідування установлено, що підозрюваний, будучи громадянином України та працівником правоохоронного органу, з березня по вересень 2014 року, перебуваючи на території АР Крим, вирішив надати допомогу країні-агресору та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України. З цією метою він прийняв присягу співробітника так званого "спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ РФ в АР Крим – загону міліції особливого призначення "Беркут" (з квітня 2016 – загін міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Республіці Крим та м. Севастополю)", - зазначається в повідомленні.

Загалом підозрюваному інкриміновані злочини, передбачені ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 1 ст. 111 КК України.

Доповнення

У Києві судитимуть ексберкутівця за застосування насильства до громадян та незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності.