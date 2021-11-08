Дела Майдана: экс-беркутовцу сообщили о подозрении в государственной измене

Цитата

"За процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований сообщено о новом подозрении бывшему заместителю командира ПМОП "Беркут"", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что экс-правоохранитель с 2016 года находится в розыске по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, совершенном 11 декабря 2013 года с целью противодействия мирным акциям протеста в Киеве.

"В то же время, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, будучи гражданином Украины и работником правоохранительного органа, с марта по сентябрь 2014 года, находясь на территории АР Крым, решил оказать помощь стране-агрессору и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины. С этой целью он принял присягу сотрудника так называемого "специального подразделения Министерства внутренних дел РФ в АР Крым - отряда милиции особого назначения "Беркут" (с апреля 2016 - отряд милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике Крым и г. Севастополю)", - отмечается в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 4 Ст. 41 Ч. 2 Ст. 365, Ч. 4 Ст. 41, Ст. 340, Ч. 1 Ст. 111 УК Украины.

Дополнение

В Киеве будут судить экс-беркутовца за применение насилия к гражданам и незаконное препятствование проведению собраний и митингов 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости.