Справа Сущенка: суд у РФ переходить до дебатів сторін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Дебати сторін у Московському міському суді у справі українського політв'язня в Росії Романа Сущенка пройдуть 28 травня. Про це повідомив адвокат українця Марк Фейгін, передає УНН.
"Я в залі суду. Процес триває у стадії подання доказів стороною захисту. Роман Сущенко в порядку. Дебати сторін у справі Романа Сущенка пройдуть 28 травня 2018 року", - розповів він у Twitter.
Нагадаємо, Фейгіна без статусу адвоката в РФ допустили до справи Сущенка.
Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і обвинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає. Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.