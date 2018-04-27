Дело Сущенко: суд в РФ переходит к прению сторон
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Прения сторон в Московском городском суде по делу украинского политзаключенного в России Романа Сущенко пройдут 28 мая. Об этом сообщил адвокат украинца Марк Фейгин, передает УНН.
"Я в зале суда. Процесс продолжается в стадии представления доказательств стороной защиты. Роман Сущенко в порядке. Прения сторон по делу Романа Сущенко пройдут 28 мая 2018 года", - рассказал он.
Напомним, Фейгина без статуса адвоката в РФ допустили к делу Сущенко.
Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.