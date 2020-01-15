Справа Шеремета: розгляд клопотання про зміну запобіжного Дугарь перенесли на 17 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Печерський районний суд Києва 17 січня продовжить розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу військовій медсестрі Яні Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
Так, суд оголосив перерву до 12:30 17 січня в розгляді клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу Дугарь.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом до 8 лютого військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей. Правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета. Так, Кузьменко і Антоненка арештували до 8 лютого.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.