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Справа Шеремета: суд зупинив розгляд

Справа Шеремета: суд зупинив розгляд

Київ • УНН

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Шевченківський районний суд Києва призупинив провадження у справі Шеремета у зв’язку з тим, що двоє обвинувачених служать у війську.

Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва зупинив провадження у справі за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлія Кузьменко та Яни Дугарь - відомому як справа Шеремета. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Дмитро Круговий, передає УНН.

"... ця справа до зупинення її розгляду аж до … закінчення військової служби Яною", - повдіомив адвокат.

Додамо

Інформацію про зупинення розгляду справи Шеремета УНН підтвердила речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець.

"Вчора на на розгляд суду надійшло клопотання від адвокатів двох обвинувачених з проханням про зупинення розгляду справи у зв’язку з тим, що вони служать у війську. Суд переніс розгляд цього клопотання на сьогодні оскільки хотів почути думку потерпілих. На сьогоднішньому засіданні вже за участю потерпілих мами, доньки і редакторки Української правди вони підтримали клопотання. Відтак суд задовольнив", - сказала Максимець.

Крім того, речниця Офісу Генпрокурора нагадала, що справу розглядає суд присяжних.

Нагадаємо

Журналіст Павло Шеремет загинув у Києві у результаті вибуху автомобіля 20 липня 2016 року.

Підозрюваними, а згодом й обвинуваченими у справі Шеремета були оголошені лікар і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветеран АТО Андрій Антоненко.

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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