Дело Шеремета: суд приостановил рассмотрение

Сегодня Шевченковский районный суд города Киева остановил производство по делу по обвинению Андрея Антоненко, Юлия Кузьменко и Яны Дугарь - известном как дело Шеремета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Круговой, передает УНН.

"... это дело до приостановления его рассмотрения вплоть до ... окончания военной службы Яной", - сообщил адвокат.

Добавим

Информацию о приостановлении рассмотрения дела Шеремета УНН подтвердила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

"Вчера на рассмотрение суда поступило ходатайство от адвокатов двух обвиняемых с просьбой о приостановлении рассмотрения дела в связи с тем, что они служат в армии. Суд перенес рассмотрение этого ходатайства на сегодня поскольку хотел услышать мнение потерпевших. На сегодняшнем заседании уже с участием потерпевших мамы, дочери и редактора Украинской правды они поддержали ходатайство. Поэтому суд удовлетворил", - сказала Максимец.

Кроме того, пресс-секретарь Офиса Генпрокурора напомнила, что дело рассматривает суд присяжных.

Напомним,

Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года.

Подозреваемыми, а впоследствии и обвиняемыми по делу Шеремета были объявлены врач и волонтер Юлия Кузьменко, медсестра парашютно-десантного батальона Яни Дугарь и ветеран АТО Андрей Антоненко.