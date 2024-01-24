Дело Шеремета: суд приостановил рассмотрение
Киев • УНН
Шевченковский районный суд Киева приостановил производство по делу Шеремета в связи с тем, что двое обвиняемых служат в армии.
Сегодня Шевченковский районный суд города Киева остановил производство по делу по обвинению Андрея Антоненко, Юлия Кузьменко и Яны Дугарь - известном как дело Шеремета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Круговой, передает УНН.
"... это дело до приостановления его рассмотрения вплоть до ... окончания военной службы Яной", - сообщил адвокат.
Добавим
Информацию о приостановлении рассмотрения дела Шеремета УНН подтвердила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.
"Вчера на рассмотрение суда поступило ходатайство от адвокатов двух обвиняемых с просьбой о приостановлении рассмотрения дела в связи с тем, что они служат в армии. Суд перенес рассмотрение этого ходатайства на сегодня поскольку хотел услышать мнение потерпевших. На сегодняшнем заседании уже с участием потерпевших мамы, дочери и редактора Украинской правды они поддержали ходатайство. Поэтому суд удовлетворил", - сказала Максимец.
Кроме того, пресс-секретарь Офиса Генпрокурора напомнила, что дело рассматривает суд присяжных.
Напомним,
Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года.
Подозреваемыми, а впоследствии и обвиняемыми по делу Шеремета были объявлены врач и волонтер Юлия Кузьменко, медсестра парашютно-десантного батальона Яни Дугарь и ветеран АТО Андрей Антоненко.
Дело Шеремета: суд приостановил рассмотрение
Шевченковский районный суд Киева приостановил производство по делу Шеремета в связи с тем, что двое обвиняемых служат в армии.
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