Справа ПВК: суд продовжив арешт Семенченку

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив колишньому народному депутату Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Продовжити строк тримання під вартою Семенченку в межах строку досудового розслідування...”, — сказав суддя.

Доповнення

25 березня 2021 року колишньому народному депутату Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру. У СБУ повідомляли, що Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.

Так, зазначалося, що Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

Печерський районний суд Києва після цього відправив Семенченка під варту.

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