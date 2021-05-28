Справа про заборону Партії Шарія: ОАСК зупинив провадження до закінчення експертизи

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 29550 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 106720 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 149653 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 133575 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 140144 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 98392 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 83014 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 186201 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88622 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 280549 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 58188 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 66768 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 21858 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 30624 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 47147 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 152158 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 186185 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 280537 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 447897 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 433970 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 6502 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33208 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 38655 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39077 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40029 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Справа про заборону Партії Шарія: ОАСК зупинив провадження до закінчення експертизи

Київ • УНН

 • 14637 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва постановив зупинити провадження у справі про заборону Партії Шарія до закінчення проведення судової комплексно психолого-лінгвістичної експертизи. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОАСК.

Справа про заборону Партії Шарія: ОАСК зупинив провадження до закінчення експертизи

Цитата

“Сьогодні, 28 травня 2021 року, відбулось засідання Окружного адміністративного суду міста Києва у справі за позовом Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності політичної партії “Партія Шарія”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в ході засідання суд задовольнив клопотання Міністерства юстиції України та призначив у справі судову комплексну психолого-лінгвістичну експертизу. Її проведення суд доручив Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса.

“Суд ухвалив зупинити провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії “Партія Шарія”.

Також, ОАСК притягнув управління Служби безпеки України в Києві та Київській області третьою особою до справи про заборону Партії Шарія.

Контекст

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру в державній зраді. Також його підозрюють в порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.

22 лютого Шарій не з’явився на допит в СБУ, що в спецслужбі розцінюють як ухилення від слідства.

25 лютого Анатолія Шарія оголосили в державний розшук і звинуватили в “підривній діяльності”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45