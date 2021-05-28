Справа про заборону Партії Шарія: ОАСК зупинив провадження до закінчення експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва постановив зупинити провадження у справі про заборону Партії Шарія до закінчення проведення судової комплексно психолого-лінгвістичної експертизи. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОАСК.
Цитата
“Сьогодні, 28 травня 2021 року, відбулось засідання Окружного адміністративного суду міста Києва у справі за позовом Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності політичної партії “Партія Шарія”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в ході засідання суд задовольнив клопотання Міністерства юстиції України та призначив у справі судову комплексну психолого-лінгвістичну експертизу. Її проведення суд доручив Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса.
“Суд ухвалив зупинити провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії “Партія Шарія”.
Також, ОАСК притягнув управління Служби безпеки України в Києві та Київській області третьою особою до справи про заборону Партії Шарія.
Контекст
16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру в державній зраді. Також його підозрюють в порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.
22 лютого Шарій не з’явився на допит в СБУ, що в спецслужбі розцінюють як ухилення від слідства.
25 лютого Анатолія Шарія оголосили в державний розшук і звинуватили в “підривній діяльності”.