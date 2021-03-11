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Мін’юст просить ОАСК заборонити діяльність "Партії Шарія"

Мін’юст просить ОАСК заборонити діяльність "Партії Шарія"

Київ • УНН

 • 12718 перегляди

КИЕВ. 11 березня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії “Партія Шарія”. Судове засідання призначено на 6 квітня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Цитата:

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії "Партія Шарія“,- йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність “Партії Шарія”.

“Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Судове засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Служба безпеки України заявила, що оголосила про підозру громадянину України Анатолію Шарію — за двома статтями Кримінального кодексу України. Він підозрюється у протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Як вказали у пресслужбі СБУ, підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Також Шарія оголошено у державний розшук.

Окрім цього, СБУ скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у справі щодо блогера Анатолія Шарія, якому повідомили про підозру, зокрема, у держзраді.

Також у ході досудового розслідування виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації “Партії Шарія”.

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