Минюст просит ОАСК запретить деятельность "Партии Шария"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария". Судебное заседание назначено на 6 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
Цитата:
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария".
"Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Служба безопасности Украины заявила, что объявила о подозрении гражданину Украины Анатолию Шарию - по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Как указали в пресс-службе СБУ, подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Также Шария объявлено в государственный розыск.
Кроме этого, СБУ направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран по делу о блогере Анатолие Шарие, которому сообщили о подозрении, в частности, в госизмене.
Также в ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария".