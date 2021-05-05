Справа про заборону Партії Шарія: СБУ залучили третьою особою до справи

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Окружний адмінсуд Києва притягнув управління Служби безпеки України в Києві та Київській області третьою особою до справи про заборону Партії Шарія. Наступне судове засідання відбудеться 28 травня. Про це інформує УНН з посиланням на сайт суду.

Цитата

"Сьогодні відбулось засідання Окружного адміністративного суду міста Києва... щодо заборони діяльності політичної партії "Партія Шарія"... суд залучив третьою особою у справі Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Суд призначив наступне судове засідання на 28 травня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Контекст

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру в державній зраді. Також його підозрюють в порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.

22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ, що в спецслужбі розцінюють як ухилення від слідства.

25 лютого Анатолія Шарія оголосили в державний розшук і звинуватили в "підривній діяльності".

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