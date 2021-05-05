Дело о запрете Партии Шария: СБУ привлекли третьим лицом к делу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Окружной админсуд Киева привлек управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области третьим лицом к делу о запрете Партии Шария. Следующее судебное заседание состоится 28 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт суда.
Цитата
"Сегодня состоялось заседание Окружного административного суда города Киева... о запрете деятельности политической партии "Партия Шария"... суд привлек третьим лицом по делу Главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Суд назначил следующее судебное заседание на 28 мая 2021", - говорится в сообщении.
Контекст
16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.
22 февраля Шарий не явился на допрос в СБУ, что в спецслужбе расценивают как уклонение от следствия.
25 февраля Анатолия Шария объявили в государственный розыск и обвинили в "подрывной деятельности".