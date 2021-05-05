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Дело о запрете Партии Шария: СБУ привлекли третьим лицом к делу

Дело о запрете Партии Шария: СБУ привлекли третьим лицом к делу

Киев  •  УНН

 • 19127 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Окружной админсуд Киева привлек управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области третьим лицом к делу о запрете Партии Шария. Следующее судебное заседание состоится 28 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт суда.

Цитата

"Сегодня состоялось заседание Окружного административного суда города Киева... о запрете деятельности политической партии "Партия Шария"... суд привлек третьим лицом по делу Главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Суд назначил следующее судебное заседание на 28 мая 2021", - говорится в сообщении.

Контекст

16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

22 февраля Шарий не явился на допрос в СБУ, что в спецслужбе расценивают как уклонение от следствия.

25 февраля Анатолия Шария объявили в государственный розыск и обвинили в "подрывной деятельности".

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