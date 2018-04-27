Справа про вимагання 2 млн дол.: у ГПУ підтвердили обшуки у фігурантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Генеральній прокуратурі України підтвердили обшуки у фігурантів кримінального провадження за фактом вимагання 2 млн дол. США у колишнього очільника харківської податкової Станіслава Денисюка. Про це в коментарі УНН повідомив начальник департаменту ГПУ Володимир Гуцуляк.
Він повідомив, що інформація у ЗМІ відповідає дійсності.
"Так, це так", - сказав він.
Нагадаємо, раніше IA ZIK повідомив, що правоохоронці проводять обшук у Богдана Якимця, неформального помічника глави САП Назара Холодницького за фактом вимагання грошей у С.Денисюка.
Фото Богдана Якимця з його сторінки Facebook
Б.Якимець і Олександр Клименко (тезка колишнього міністра) були ймовірними посередниками при передачі грошей, повідомляв раніше журналіст Володимир Бойко.
"Була зафіксована зустріч посередника з помічником Холодницького і, врешті-решт, з'ясувалося, що цей посередник є кумом Назара Івановича, гроші вимагає, зокрема, в інтересах керівника САП і навіть встиг отримати від Денисюка 200 тисяч доларів", - зазначив він.
На прикріпленому фото посередник, який, за словами Бойка, вимагав гроші у рідних Денисюка - Олександр Клименко.
Олександр Клименко та Наталія Надточей в кулуарах конкурсу "Міс Україна 2009"
Нагадаємо, С.Денисюк - підозрюваний у справі податкових майданчиків колишнього міністра доходів і зборів Клименка. Про вимагання його адвокати заявили ще в минулому році.