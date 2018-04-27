Дело о вымогательстве 2 млн долл.: в ГПУ подтвердили обыски у фигурантов

Он сообщил, что информация в СМИ соответствует действительности.

"Да, это так", - сказал он.

Напомним, ранее IA ZIK сообщил, что правоохранители проводят обыск у Богдана Якимца, неформального помощника главы САП Назара Холодницкого по факту вымогательства денег у С.Денисюка.

Фото Богдана Якимца с его страницы Facebook

Б.Якимец и Александр Клименко (тезка бывшего министра) были вероятными посредниками при передаче денег, сообщал ранее журналист Владимир Бойко.

"Была зафиксирована встреча посредника с помощником Холодницкого и, в конце концов, выяснилось, что этот посредник является кумом Назара Ивановича, деньги требует, в частности, в интересах руководителя САП и даже успел получить от Денисюка 200 тысяч долларов", - отметил он.

На прикрепленном фото посредник, который, по словам Бойко, требовал деньги у родных Денисюка - Александр Клименко.

Александр Клименко и Наталья Надточей в кулуарах конкурса "Мисс Украина 2009"

Напомним, С.Денисюк - подозреваемый по делу налоговых площадок бывшего министра доходов и сборов Клименко. О вымогательстве его адвокаты заявили еще в прошлом году.