Дело о вымогательстве 2 млн долл.: в ГПУ подтвердили обыски у фигурантов

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 12266 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 29042 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 57069 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 102357 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 79822 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 120588 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 183464 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 275312 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202705 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 272325 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5м/с
67%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 110027 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 102603 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 97237 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 78106 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 88624 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 44767 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 89342 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 370222 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 333780 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 418629 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 11476 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 23034 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 29367 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 65038 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 272325 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Дело о вымогательстве 2 млн долл.: в ГПУ подтвердили обыски у фигурантов

Киев • УНН

 • 120466 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили обыски у фигурантов уголовного производства по факту вымогательства 2 млн долл. США у бывшего главы харьковской налоговой Станислава Денисюка. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник департамента ГПУ Владимир Гуцуляк.

Дело о вымогательстве 2 млн долл.: в ГПУ подтвердили обыски у фигурантов

Он сообщил, что информация в СМИ соответствует действительности.

"Да, это так", - сказал он.

Напомним, ранее IA ZIK сообщил, что правоохранители проводят обыск у Богдана Якимца, неформального помощника главы САП Назара Холодницкого по факту вымогательства денег у С.Денисюка.

Фото Богдана Якимца с его страницы Facebook 

Б.Якимец и Александр Клименко (тезка бывшего министра) были вероятными посредниками при передаче денег, сообщал ранее журналист Владимир Бойко.

"Была зафиксирована встреча посредника с помощником Холодницкого и, в конце концов, выяснилось, что этот посредник является кумом Назара Ивановича, деньги требует, в частности, в интересах руководителя САП и даже успел получить от Денисюка 200 тысяч долларов", - отметил он.

На прикрепленном фото посредник, который, по словам Бойко, требовал деньги у родных Денисюка - Александр Клименко.

Александр Клименко и Наталья Надточей в кулуарах конкурса "Мисс Украина 2009"

Напомним, С.Денисюк - подозреваемый по делу налоговых площадок бывшего министра доходов и сборов Клименко. О вымогательстве его адвокаты заявили еще в прошлом году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99