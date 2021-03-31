Справа Ощадбанку проти РФ: у НБУ занепокоєні рішенням апеляційного суду щодо кримських активів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Національний банк уважно відстежує розвиток ситуації довкола захисту в міжнародних судових інституціях інтересів держави у справах, пов’язаних з окупацією Криму Росією. Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише УНН.
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"Висловлюємо занепокоєння щодо рішення паризького апеляційного суду, який відхилив рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року у справі Ощадбанку проти Російської Федерації щодо відшкодування втрат у Криму, спричинених окупацією півострова", - йдеться в повідомленні.
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Національний банк України наголошує на винятковій важливості доведення на міжнародному рівні протиправності дій РФ стосовно України, зокрема щодо загарбання українських фінансових активів під час окупації Кримського півострова.
Важлива передумова для ефективного забезпечення захисту інтересів банку та держави – злагоджена робота нової управлінської команди банку, яка повинна формуватись на засадах професійності та досвіду, вважають у НБУ.
Що відомо
У листопаді 2018 року Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” 1,3 мільярда доларів США.
Загалом обсяг позовної заяви “Ощадбанку” проти Російської Федерації з усіма додатками становив більш ніж 30 тисяч аркушів. Слухання справи відбулись у березні 2017 року. Відповідний позов був поданий 26 серпня 2016 року.
21 липня 2015 року “Ощадбанк” обрав Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для супроводу у спорі проти РФ щодо Криму.