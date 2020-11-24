Справа Межигір’я: апеляцію на відмову у заочному арешті Януковича розглянуть у грудні

"Справа відкладена на 11 грудня на 14:00... це №4717/20", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд апеляційної скарги щодо рішення суду першої інстанції про відмову у заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича у справі щодо привласнення Межигір'я.

Зазначимо, ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель будинку Межигір’я. У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Як раніше повідомлялося в УНН, Генеральна прокуратура оголосила третьому президенту України Віктору Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з експрезидентом Віктором Януковичем перевів "Межигір’я" із підпорядкування Державного управління справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства "Надра України", яке вивело "Межигір’я" з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.