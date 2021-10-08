Справа Медведчука: у СБУ розповіли про схему підриву енергонезалежності України

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“Мені здається, що насправді суть справи не в самій схемі та зривах контрактів щодо постачання вугілля з Південноафриканської республіки і навіть не в тій підозрі, яку сьогодні отримав народний депутат України пан Медведчук. Насправді мова йде про безмежний цинізм щодо продажу державних інтересів та фінансування російських терористів”, — заявив Баканов.

Деталі

Так, за версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

Однак, зазначають в СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність. Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР, зазначають у Службі Безпеки.

Зрештою контракти були зірвані, що спровокувало хвилю “віялових” відключень електроенергії в Україні.

Згодом за сприяння Медведчука було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

Крім того, за даними СБУ, за посередництва наближеної до Медведчука особи — бізнесмена Сергія Кузяри — на окупованій території було обрано два фактично не працюючі вугільні підприємства. Їхніми керівниками призначено представників “Л/ДНР”, їм відкрито банківські рахунки та укладено з ними договори на постачання вугілля.

“Слідство володіє серйозним масивом доказів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Ми знаємо про передачу готівки до „Л/ДНР“ і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Більше того, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо), згодом були реалізовані”, — сказав Баканов.

Він наголосив, що слідство триває, опрацьовується питання оголошення підозри іншим особам. СБУ продовжує дане розслідування у співпраці з Офісом Генпрокурора і ДБР.

Контекст

Народному депутату Віктору Медведчуку 8 жовтня повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.