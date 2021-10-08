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Актуальное
Дело Медведчука: в СБУ рассказали о схеме подрыва энергонезависимости Украины

Дело Медведчука: в СБУ рассказали о схеме подрыва энергонезависимости Украины

Киев  •  УНН

 • 21137 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время брифинга сообщил о сути подозрения народному депутату Виктору Медведчуку, объявленной сегодня, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мне кажется, что на самом деле суть дела не в самой схеме и срывах контрактов по поставкам угля из Южноафриканской республики и даже не в том подозрении, которое сегодня получил народный депутат Украины господин Медведчук. На самом деле речь идет о безграничном цинизме по продаже государственных интересов и финансированию российских террористов", - заявил Баканов.

Детали

Так, по версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР.

Однако, отмечают в СБУ, РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР, отмечают в Службе Безопасности.

В конце концов контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в Украине.

Впоследствии при содействии Медведчука было организовано незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Кроме того, по данным СБУ, при посредничестве приближенного к Медведчуку лица - бизнесмена Сергея Кузяры - на оккупированной территории было выбрано две фактически не работающие угольные предприятия. Их руководителями назначено представителей "Л/ДНР", им открыто банковские счета и заключено с ними договоры на поставку угля.

"Следствие обладает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "Л/ДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.п.), впоследствии были реализованы", - сказал Баканов.

Он отметил, что следствие продолжается, прорабатывается вопрос объявления подозрения другим лицам. СБУ продолжает данное расследование в сотрудничестве с Офисом генпрокурора и ГБР.

Контекст

Народному депутату Виктору Медведчуку 8 октября сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.

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